В обложеному Маріуполі загинули понад 2,3 тисячі людей, - міськрада

У Маріуполі з початку вторгнення російських військ в Україну за весь час блокади міста кількість жертв за офіційними даними вже перевищила 2,3 тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

Відзначається, що нині поширюються різні неправдиві повідомлення про кількість загиблих в заблокованому місті, яке тривалий час обстрілюють війська РФ. У міськраді вирішили внести ясність, і припинити "домисли" на цю тему.

"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів - від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольця", - йдеться в заяві.

Також у міськраді наголошують, що всі інші дані з цього приводу - не відповідають дійсності, і закликали довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел.