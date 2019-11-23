Три чверті українців запалять свічку в день пам'яті жертв Голодомору

Фото: меморіал жертв Голодомору (РБК-Україна)

Українці вважають Голодомор геноцидом народу і вшановують пам'ять загиблих

У день пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, який цього року випадає на 23 листопада, 73% українців мають намір запалити свічку в пам'ять про загиблих від голоду. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, 20% респондентів сказали, що не будуть запалювати свічку. Порівняно з минулим роком (68%) кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла.

Ініціатива запалити свічку пам'яті знаходить велику підтримку на Заході і в Центрі (87% і 74% відповідно). У той же час на Півдні (68%) та Сході (54%) теж значна частина опитаних зазначили, що візьмуть участь у цій акції.

Як зазначають соціологи, ініціатива запалити свічку пам'яті частіше знаходить відгук серед старших опитаних, ніж серед молодших. Також дещо частіше говорили про намір взяти участь у цій акції ті, хто не шкодує про розпад СРСР. Відповідно такий намір має абсолютну більшість з тих, хто визнає Голодомор 1932-33 рр. геноцидом. Незважаючи на це, навіть третина з тих, хто не підтримує цю тезу, також відзначили свої плани запалити свічку пам'яті.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 жовтня - 4 листопада 2019 року серед 3000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження-не більше 1,8%.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відзначається в Україні в четверту суботу листопада. Об 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку".

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року вважали винним у організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів.