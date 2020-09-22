ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні

Україна, Вівторок 22 вересня 2020 08:47
Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні
Фото: іній (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Україні синоптики попередили про різке зниження температури повітря. Вночі 22 вересня очікуються заморозки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з прогнозом синоптиків, заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів очікуються у східних областях країни. Починаючи з 23-25 вересня прогнозують поступове підвищення температури.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень практично на всій території країни становитиме +22+25 градусів. У Києві вдень очікується +23+25 градусів, вночі від +5 до +7.

Як писало раніше РБК-Україна, минулого тижня в Україні спостерігалися перші заморозки. Температура повітря місцями опускалася до 0 градусів. При цьому синоптики прогнозували прохолодну погоду до 22 вересня, після цього - потепління.

Також повідомлялося, що з 22 вересня в Україні починається "бабине літо". Місцями в країні буде спостерігатися підвищення температури до +30 градусів вдень. Погіршення погоди очікується 27 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентрзаморозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся