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В Україні найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

Новини » Економіка     16.05.2020 - 01:06
В Україні найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Ціни на електроенергію в Україні низькі як для населення, так і для промисловості

Тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчим серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф такоє є низьким.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Тариф для населення в нас найнижчий по європейських країнах. Навіть по країнах-сусідах: Росії, Грузії, Молдови, Білорусії. Найнижчий, якщо порівнювати з середньозваженою ціною - у чотири рази. Тобто це міф і маніпулювання. Обманюють і маніпулюють суспільством, заявляючи про це", - підкреслила Буславець.

Вона також наголосила, що в Україні найменший тариф для непобутових споживачів.

"Тобто для бізнесу та для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже в два рази менше", - додала глава міністерства.

В Україні найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

Нагадаємо, 12 травня комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства підтримав план заходів Міністерства енергетики та навколишнього середовища з виходу енергетичної галузі з кризи.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України тарифиэлектричествоЕлектроенергія
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