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Комітет Геруса підтримав антикризовий енергетичний план уряду

Новини » Енергетика     12.05.2020 - 21:29
Комітет Геруса підтримав антикризовий енергетичний план уряду
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Буславец наголосила, що поточна ситуація викликана непрофесійним управлінням галузі в минулому році

Комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства підтримав план заходів Міністерства енергетики та навколишнього середовища з виходу енергетичної галузі з кризи. За відповідне рішення проголосувала більшість членів комітету, передає РБК-Україна.

Перед обговоренням цього питання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав депутатів підтримати план дій міністерства.

"Буду просити підтримати роботу міністерства, антикризового штабу. Сьогодні галузь перебуває у складній ситуації, починаючи від вугільної промисловості та завершуючи атомною енергетикою", - сказав Шмигаль.

При цьому тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що поточна ситуація викликана непрофесійним управлінням галузі торік.

"Ця криза виникла внаслідок бездіяльності, непрофесіоналізму людей в різних гілках влади. Через це ми прийшли до багатомільярдних боргів", - сказала вона.

За її словами, запропонований план дозволить міністерству рухатися далі й вже на наступному засіданні антикризового штабу з питань енергетики розглядати блок економічних проблем і викликів, які стоять перед галуззю.

Раніше Буславець повідомляла, що міністерство розробило план з 20 заходів, які допоможуть енергетичній галузі вийти з кризи.

Як повідомлялося, перше засідання штабу під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося 29 квітня. Результатом першого засідання став оновлений енергетичний баланс на 2020 рік, що знизило напругу в галузі.

План передбачає комплекс заходів щодо виведення галузі з кризи. Зокрема, вирішення проблеми боргів в старому і новому ринку, добровільне зниження "зеленого" тарифу, затвердження енергетичного та паливного балансу, реформа PSO.

Теги Новини України енергетикаАндрій Герус
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