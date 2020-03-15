В Україні Ryanair скасовує рейси до Польщі та Іспанії

Авіаперевізник "Ryanair" в Україні скасував рейси до Польщі та Іспанії через пандемію коронавірусу. Про це вказано у повідомленні компанії.

Зокрема, перевізник обіцяє, що всі клієнти отримають сповіщення електронною поштою та зможуть запросити повне відшкодування або перенесення рейсу.

​​​​"Оновлення щодо відміни рейсів та відшкодування коштів. Польща. Всі рейси авіакомпанії Ryanair будуть відмінені з 15 до 31 березня... Іспанія.

Авіакомпанія скорочує рейси з 16 до 19 березня", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У Раді національної безпеки і оборони при цьому зазначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду заборонив в'їзд іноземцям та закрив авіасполучення через пандемію коронавірусу.

Додамо також, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Він також повідомив про заборону в'їзду в країну іноземцям з України, Росії, Великобританії та Нідерландів. Обмеження вводяться у рамках додаткових заходів боротьби з коронавірусом.