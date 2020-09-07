В Україні на руках перебуває близько мільйона одиниць легальної зброї, - МВС

Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легальної вогнепальної зброї. Українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної - з 25 років.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, кожен українець сьогодні має право купити вогнепальну зброю, щоб захищати свій будинок.

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легального вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, це спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або ж тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя. Всі інші види зброї стрілецької у нас дозволені", - сказав Геращенко.

Він нагадав, що законодавство дозволяє володіти зброєю, яка стріляє одиночними пострілами.

"Якщо ви зараз заїдете до будь-якого магазину зброї - побачите гвинтівки, зокрема калібру 12.7, які стріляють одиночними патронами, якими можна пробити БТР. Юридично вони мають статус мисливської зброї або спортивної. Тому, якщо ви дуже хочете мати зброю і вам є 21 рік, то можете поїхати купити собі гладкоствольну рушницю - воно коштує лише кілька тисяч гривень. Якщо хочете більш серйозне і вам є 25 - можете купити нарізний карабін, який може стріляти на сотні метрів", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. На думку президента легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можуть з'явитися приватні військові компанії (ПВК), яким дозволять працювати тільки за межами країни. До останнього часу ця ідея не заходила далі публічних обговорень і пари відкладених законопроектів. Але минулого тижня про неї заговорив і президент Володимир Зеленський.