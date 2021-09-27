У Путіна розповіли, як реагуватимуть на появу військ НАТО в Україні
Російська Федерація і Білорусь спільно реагуватимуть на появу інфраструктури НАТО в Україні. Це будуть дії, спрямовані на "безпеку обох країн".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що на зустрічах Володимира Путіна і Олександра Лукашенка обговорюються такі можливості.
"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним", - зазначив він.
За його словами, відповідні заходи Росії і Білорусії на розширення НАТО будуть "дії щодо забезпечення безпеки двох держав".
"Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше", - додав Пєсков.
Нагадаємо, до цього у Путіна називали прагнення України до НАТО "безпосередньою загрозою" для Росії.
При цьому заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявляв, що у Україна має суверенне право на вступ до НАТО та Європейського союзу.