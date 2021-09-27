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У Путіна розповіли, як реагуватимуть на появу військ НАТО в Україні

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Москва, Понеділок 27 вересня 2021 13:49
У Путіна розповіли, як реагуватимуть на появу військ НАТО в Україні Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація і Білорусь спільно реагуватимуть на появу інфраструктури НАТО в Україні. Це будуть дії, спрямовані на "безпеку обох країн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що на зустрічах Володимира Путіна і Олександра Лукашенка обговорюються такі можливості.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним", - зазначив він.

За його словами, відповідні заходи Росії і Білорусії на розширення НАТО будуть "дії щодо забезпечення безпеки двох держав".

"Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше", - додав Пєсков.

Нагадаємо, до цього у Путіна називали прагнення України до НАТО "безпосередньою загрозою" для Росії.

При цьому заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявляв, що у Україна має суверенне право на вступ до НАТО та Європейського союзу.

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Володимир Путін НАТО Україна
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