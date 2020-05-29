В Україні рекорд за кількістю одужань від COVID-19: майже 500 за добу

Кількість активних хворих зменшилась на 76 осіб
В Україні за минулу добу одужали від коронавірусу рекордна кількість осіб - 495. При цьому нових випадків COVID-19 виявлено 429.
Такі дані опубліковані системою моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.
За даними РНБО, станом на ранок 29 травня в Україні захворювання підтверджено у 22 811 осіб. При цьому за минулу добу кількість активних хворих скоротилася на 76 пацієнтів і становить 13 198 осіб. Всього одужали вже 8 934 пацієнта.
Також за 28 травня підтвердили 10 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв збільшилася до 679.
Найбільша кількість хворих коронавірусом зафіксовано в місті Київ - 2849 (597 одужали), Чернівецькій області - 3259 (888), Рівненській області - 1628 (754), Львівській області - 1563 (361), Київської області - 1535 (358).
Загалом випадки підтверджені:
Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 виявлено у 1 693 дітей і 4 411 медиків. У госпіталізації потребували 273 дитини і 825 медиків.
З початку пандемії в Україні досліджено 337 318 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, вчора у Національній академії наук відзначили, що Україна пройшла пік коронавірусу.
Також повідомлялося, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.
Автор: Игорь Литвиненко