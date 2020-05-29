В Украине рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19: почти 500 за сутки

Количество активных больных уменьшилось на 76 человек
В Украине за прошлые сутки выздоровели от коронавируса рекордное количество человек - 495. При этом новых случаев COVID-19 выявлено 429.
Такие данные опубликованы системой мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.
Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 29 мая в Украине заболевание подтверждено у 22 811 человек. При этом за прошлые сутки количество активных больных сократилось на 76 пациентов и составляет 13 198 человек. Всего выздоровели уже 8 934 пациента.
Также за 28 мая подтвердили 10 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее количество жертв увеличилось до 679.
Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в городе Киев - 2849 (597 выздоровели), Черновицкой области - 3259 (888), Ровенской области - 1628 (754), Львовской области - 1563 (361), Киевской области - 1535 (358).
В общем случаи подтверждены:
Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 выявлен у 1 693 детей и 4 411 медиков. В госпитализации нуждались 273 ребенка и 825 медиков.
С начала пандемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.
Напомним, вчера в Национальной академии наук отметили, что Украина прошла пик коронавируса.
Также сообщалось, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.
Автор: Игорь Литвиненко