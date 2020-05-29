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В Украине рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19: почти 500 за сутки

Новости » Коронавирус   

Количество активных больных уменьшилось на 76 человек

В Украине за прошлые сутки выздоровели от коронавируса рекордное количество человек - 495. При этом новых случаев COVID-19 выявлено 429.

Такие данные опубликованы системой мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 29 мая в Украине заболевание подтверждено у 22 811 человек. При этом за прошлые сутки количество активных больных сократилось на 76 пациентов и составляет 13 198 человек. Всего выздоровели уже 8 934 пациента.

Также за 28 мая подтвердили 10 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее количество жертв увеличилось до 679.

Наиболее зараженные регионы

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в городе Киев - 2849 (597 выздоровели), Черновицкой области - 3259 (888), Ровенской области - 1628 (754), Львовской области - 1563 (361), Киевской области - 1535 (358).

Ситуация в других регионах

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)
  • Волынская обл. - 863 (234)
  • Днепропетровская обл. - 930 (261)
  • Донецкая обл. - 158 (82)
  • Житомирская обл. - 694 (408)
  • Закарпатская обл. - 1147 (394)
  • Запорожская обл. - 431 (246)
  • Ивано-Франковская обл. - 1360 (780)
  • Кировоградская обл. - 503 (394)
  • Луганская обл. - 46 (39)
  • Николаевская обл. - 284 (145)
  • Одесская обл. - 878 (182)
  • Полтавская обл. - 268 (244)
  • Сумская обл. - 167 (141)
  • Тернопольская обл. - 1145 (884)
  • Харьковская обл. - 1011 (235)
  • Херсонская обл. - 177 (155)
  • Хмельницкая обл. - 407 (206)
  • Черкасская обл. - 401 (300)
  • Черниговская обл. - 150 (55).

Медики и дети

Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 выявлен у 1 693 детей и 4 411 медиков. В госпитализации нуждались 273 ребенка и 825 медиков.

С начала пандемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

Напомним, вчера в Национальной академии наук отметили, что Украина прошла пик коронавируса.

Также сообщалось, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.

Автор: Игорь Литвиненко

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