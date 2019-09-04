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В Україні збільшили максимальну відстань між новими станціями метро

Новини » Економіка    04.09.2019 - 22:43
В Україні збільшили максимальну відстань між новими станціями метро
Фото: станція метро (РБК-Україна)

Відстань між станціями може буди до 3 км

Змінами у державні будівельні норми збільшено максимальну відстань між новими станціями метро з 2 до 3 км. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначили в міністерстві, норма набрала чинності 1 вересня цього року і стосується лише нового будівництва.

Згідно з новими ДБН, відстань між станціями повинна бути не менше 900 м і не більше 3 км. При цьому, якщо відстань складає більше 2 км, то необхідно передбачати аварійний вихід.

У Мінрегіоні вважають, що нововведення дасть можливість більш оптимально організовувати маршрути громадського транспорту, пов’язуючи його із важливими пересадочними вузлами, що дозволятиме всім людям використовувати переваги громадського транспорту та зменшити затори на дорогах.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня 2019 року передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах (дорогах І категорії) при їх новому будівництві - до 3,5 м замість 3,75 м.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2019 року в Україні вводиться обов’язкова вимога - облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.

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