У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 інклюзивних центрів

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках і школах

Президент Петро Порошенко заявив, що у державному бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Президент підкреслив, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках і школах.

"Закони "Про освіту" і "Про внесення змін до деяких законів щодо доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг" відкрили для багатьох дітей можливості реалізувати себе… У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах", - сказав глава держави.

Він заявив, що щорічно кількість дітей, що приходять в інклюзивні класи і групи, фактично подвоюється.

"Це значить, що ми будуємо Нову українську школу, де освітній процес пристосований до потреб кожної дитини. Це значить, що ми йдемо європейським шляхом", - додав Порошенко.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за навчальний рік в Україні кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні парламент прийняв закон про розвиток інклюзії на різних рівнях освіти. Документ встановлює, що навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок освітніх субвенцій, державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Додамо, у жовтні 2018-го уряд зняв обмеження на вибір способу реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.