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У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 інклюзивних центрів

Новини » Політика    25.01.2019 - 13:14
У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 інклюзивних центрів
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках і школах

Президент Петро Порошенко заявив, що у державному бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Президент підкреслив, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках і школах.

У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 інклюзивних центрів

"Закони "Про освіту" і "Про внесення змін до деяких законів щодо доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг" відкрили для багатьох дітей можливості реалізувати себе… У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах", - сказав глава держави.

Він заявив, що щорічно кількість дітей, що приходять в інклюзивні класи і групи, фактично подвоюється.

У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 інклюзивних центрів

"Це значить, що ми будуємо Нову українську школу, де освітній процес пристосований до потреб кожної дитини. Це значить, що ми йдемо європейським шляхом", - додав Порошенко.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за навчальний рік в Україні кількість дітей в інклюзивних школах зросла на 60%.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні парламент прийняв закон про розвиток інклюзії на різних рівнях освіти. Документ встановлює, що навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок освітніх субвенцій, державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Додамо, у жовтні 2018-го уряд зняв обмеження на вибір способу реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.

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