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Кабмін заборонив експорт гречки до 1 липня

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 21:21
Кабмін заборонив експорт гречки до 1 липня
Ілюстративне фото (pexels.com)

Подібна заборона була введена Білоруссю, Росією та Казахстаном

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 2 квітня ухвалив рішення про введення заборони на експорт гречки на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року через спалах коронавірусу в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на сторінці в Facebook.

Так, уряд вирішив запровадити тимчасовий режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного. Відповідні зміни було внесено у додаток до постанови про обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році.

"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан)", - зазначили у міністерстві.

Крім того, в уряді планують закликати українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречку.

Кабмін заборонив експорт гречки до 1 липня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь заборонила експорт гречки, цибулі та часнику на 3 місяці через пандемію коронавірусу. Зазначені товари заборонили вивозити з Білорусі незалежно від країни їхнього походження.

Також РБК-Україна писало, що Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за порушення заборони на експорт товарів протиепідемічного призначення. Документом пропонується введення кримінальної відповідальності.

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