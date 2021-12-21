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В Україні розробили космічний "евакуатор": для чого він потрібен

Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

В Україні КБ "Південне" спільно з компанією "Курс" займаються розробкою космічного "евакуатора". За його допомогою можна утилізувати недіючі супутники та космічне сміття.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися".

За словами начальника відділення інформаційного забезпечення КБ "Південне" Сергія Полуяна, найбільш дієва з запропонованих сьогодні технологій, яка б дозволила "утилізувати" вже "мертві" супутники та збирати сміття, - це ідея космічних "евакуаторів".

"Уявіть собі апарат, який міг би підлетіти до потрібного супутника, приєднатися до нього, дозаправити або ж звести з орбіти. Розробкою такого "евакуатора" займаються в Україні. КБ "Південне" у кооперації з компанією "Курс" працюють над проектом "Орбітальний сервіс", - розповів Полуян.

Він пояснив, що компанія пропонує ринку космічний апарат, який може на геостаціонарі виконувати додаткові функції.

"Наприклад, зведення відпрацьованого супутника з орбіти, продовження терміну експлуатації сателіта шляхом дозаправлення. Є такий у нас інвестиційний проект, ми зараз шукаємо партнерів, які могли б разом з нами взяти участь у його реалізації", - резюмував Полуян.

Нагадаємо, координатор космічних програм групи Noosphere Наталія Боротканич розповіла, що загалом сьогодні навколо Землі обертається близько 130 млн невеликих об'єктів, розміром до 1 сантиметра, які перетворилися на сміття.

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КБ ПівденнеКосмічний корабель