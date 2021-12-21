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В Украине разработали космический "эвакуатор": для чего он нужен

Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Украине в КБ "Южное" совместно с компанией "Курс" занимаются разработкой космического "эвакуатора". С его помощью можно утилизировать недействующие спутники и космический мусор.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться".

По словам начальника отделения информационного обеспечения КБ "Южное" Сергея Полуяна, наиболее действенная из предлагаемых сегодня технологий, которая бы позволила "утилизировать" уже "мертвые" спутники и собирать мусор, - это идея космических "эвакуаторов".

"Представьте себе аппарат, который мог бы подлететь к нужному спутнику, присоединиться к нему, дозаправить или же свести с орбиты. Разработкой такого "эвакуатора" занимаются в Украине. КБ "Южное" в кооперации с компанией "Курс" работают над проектом "Орбитальный сервис", - рассказал Полуян.

Он пояснил, что компания предлагает рынку космический аппарат, который может на геостационаре выполнять дополнительные функции.

"Например, сведение отработанного спутника с орбиты, продление срока эксплуатации сателлита путем дозаправки. Есть такой у нас инвестиционный проект, мы сейчас ищем партнеров, которые могли бы вместе с нами принять участие в его реализации", - резюмировал Полуян.

Напомним, координатор космических программ группы Noosphere Наталья Боротканыч рассказала, что в общей сложности сегодня вокруг Земли вращается около 130 млн небольших объектов, размером до 1 сантиметра, которые превратились в мусор.

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КБ ЮжноеКосмический корабль