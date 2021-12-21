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Навколо Землі обертаються мільйони об'єктів, які перетворилися на космічне сміття

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Вівторок 21 грудня 2021 13:30
Навколо Землі обертаються мільйони об'єктів, які перетворилися на космічне сміття Фото: мільйони об'єктів у космосі складають "звалище" сміття (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Координатор космічних програм групи Noosphere Наталія Боротканич розповіла, що в космосі багато сміття. Воно також становить значну загрозу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Звалище на орбіті. Чим загрожує космічний сміття і як з ним хочуть боротися".

За словами Боротканич, загалом сьогодні навколо Землі обертається близько 130 млн невеликих об'єктів, розміром до 1 сантиметра, які перетворилися на сміття. Незважаючи на свій невеликий розмір, вони становлять значну загрозу як для космічних апаратів, так і для астронавтів, оскільки рухаються хаотично та з високою швидкістю - близько 8 кілометрів на секунду.

"Сміттєзвалище" утворюють і частини космічних ракет, уламки знищених супутників, елементи обшивки, інструменти, що випали з рук астронавтів, та інші об'єкти. За даними Стратегічного командування США (USSTRATCOM), у навколоземному просторі обертаються понад 20 000 великих об'єктів. Серед них понад 2000 сателітів, і щороку їх стає більшим. Одних лише щаблів ракет на низьких орбітах налічується близько 900.

Найбільшим "творцем" сміття в космосі є Росія, за нею слідують США і Китай. Саме ці три держави відповідальні за майже 90% некерованих космічних об'єктів навколо Землі. Нещодавно Росія створила ще понад півтори тисячі уламків, знищивши під час випробувань космічної зброї свій старий супутник "Космос-1408", який знаходився на низькій орбіті.

Нагадаємо, перші туристи на Міжнародну космічну станцію за програмою американської компанії Axiom полетять у космос на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року. Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в 55 млн. доларів.

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