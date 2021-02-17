В Україні розробляють Нацстратегію щодо подолання бар'єрів у різних сферах

В Україні стартувала підготовка Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, яка розробляється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Зараз тривають засідання експертних робочих груп, які напрацьовують рішення за шістьма вимірами безбар’єрності: освітньою, громадянською, цифровою, фізичною, суспільною та економічною.

Про це йдеться на сайті Мінрегіону.

77% респондентів вважають актуальним розв'язання питань безбар’єрності в Україні, згідно з всеукраїнським опитуванням, яке провели у 2020 році Київський міжнародний інститут соціології та ГО "Безбар’єрність".

Експертний консорціум, який надає аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі при Кабінеті міністрів для розробки Нацстратегії безбар’єрності, сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО "Безбар'єрність".

Діяльність здійснюється за сприяння проєкту ПРООН "Права людини для України".

"Національна стратегія безбар‘єрності дасть змогу системно розробити сучасні суспільні норми. До створення документу залучене широке експертне коло, представники профільних громадських організацій, благодійних фондів, державних органів. Цей процес є максимально відкритим та транспарентним - кожен може надати власні коментарі до проєкту документа", - зазначив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

Робочі групи формувалися на основі пропозицій Міністерства розвитку громад і територій України, міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства за принципом експертності й з урахуванням представленості різних регіонів України.

Аудиторія, на потребах якої сконцентрований фокус Нацстратегії, це - люди з інвалідністю, люди, старші 60 років, молоді люди у віці від 14 до 35 років, а також батьки дітей до 6 років. Увагу саме на цих соціальних групах буде зосереджено за результатами соціологічних досліджень - ці категорії населення респонденти називали такими, що найбільш стикаються з бар’єрами та потребують уваги держави через обмежену кількість відповідних програм.

"В Україні є багато громадських ініціатив, які направлені на захист прав людини, протидію дискримінації та усунення різних суспільних бар’єрів. Але завжди бракувало комплексної державної політики у напрямку безбар’єрності. Те, що перша леді Олена Зеленська підняла це питання - зробило його видимим для усього суспільства. Це дає потужний поштовх для системних зрушень у побудові України без бар’єрів та становленні безбар’єрності як суспільної норми", - коментує голова громадської організації "Безбар'єрність" Тетяна Ломакіна.

Проект Національної стратегії розвитку безбар’єрного середовища буде сформовано до 1 березня, після чого заплановане його широке громадське обговорення.

Першим результатом роботи стане затвердження Стратегії Кабінетом міністрів України, після чого почнеться її повномасштабна реалізація.

Зазначимо, власні пропозиції щодо розробки проєкту можна залишати за посиланням. Кінцева дата подачі коментарів - 22 лютого 2021 року.