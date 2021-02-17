В Украине разрабатывают Нацстратегию по преодолению барьеров в различных сферах

В Украине стартовала подготовка Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, которая разрабатывается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Сейчас продолжаются заседания экспертных рабочих групп, которые разрабатывают решения с шестью измерениями безбарьерности: образовательной, гражданской, цифровой, физической, общественной и экономической.

Об этом говорится на сайте Минрегиона.

77% респондентов считают актуальным решение вопросов безбарьерности в Украине, согласно всеукраинскому опросу, который провели в 2020 году Киевский международный институт социологии и ОО "Безбарьерность".

Экспертный консорциум, который предоставляет аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группы при Кабинете министров для разработки Нацстратегии безбарьерности, сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единения и ОО "Безбарьерность".

Деятельность осуществляется при содействии проекта ПРООН "Права человека для Украины".

"Национальная стратегия безбарьерности позволит системно разработать современные общественные нормы. К созданию документа привлечен широкий экспертный круг, представители профильных общественных организаций, благотворительных фондов, государственных органов. Этот процесс максимально открыт и транспарентнен - каждый может предоставить свои комментарии к проекту документа", - отметил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Рабочие группы формировались на основе предложений Министерства развития общин и территорий Украины, международных организаций и организаций гражданского общества по принципу экспертности и с учетом представленности разных регионов Украины.

Аудитория, на потребностях которого сконцентрирован фокус Нацстратегии, это - люди с инвалидностью, люди старше 60 лет, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а также родители детей до 6 лет. Внимание именно на этих социальных группах будет сосредоточено по результатам социологических исследований - эти категории населения респонденты называли сталкивающими с барьерами, которые требуют внимания государства из-за ограниченного количества соответствующих программ.

"В Украине есть много общественных инициатив, которые направлены на защиту прав человека, противодействие дискриминации и устранения различных общественных барьеров. Но всегда не хватало комплексной государственной политики в направлении безбарьерности. То, что первая леди Елена Зеленская подняла этот вопрос - сделало его видимым для всего общества. Это дает мощный толчок для системных сдвигов в построении Украины без барьеров и становлении безбарьерности как общественной нормы", - комментирует председатель общественной организации "Безбарьерность" Татьяна Ломакина.

Проект Национальной стратегии развития безбарьерной среды будет сформирован до 1 марта, после чего запланирована его широкое общественное обсуждение.

Первым результатом работы станет утверждение Стратегии Кабинетом министров Украины, после чего начнется его полномасштабная реализация.

Отметим, собственные предложения по разработке проекта можно оставлять по ссылке. Конечная дата подачи комментариев - 22 февраля 2021 года.