Один з найбільших в Україні рітейлерів попався на масштабній схемі тінізації доходів, - СБУ

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту державних інтересів СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора виявили і заблокували масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків, яку протягом двох років реалізовували аграрні компанії.

Про це зазначається на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, один з найбільших в Україні продуктових рітейлерів здійснював операції з "нетипового експорту" за допомогою транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов'язань при фіктивній реалізації олії та насіння соняшнику.

Розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств документально відображала переробку насіння соняшнику на маслозаводі, яка фактично не відбувалася.

Таким чином, вони формували обсяги олійних культур для подальшої їх реалізації на підприємства-комітенти, які за договором комісії на адресу підприємств-нерезидентів здійснюють експорт продукції нехарактерною для їх основного виду господарської діяльності, так званий "нетиповий експорт".

Оперативні слідчі дії проводилися в трьох областях України.

Під час обшуків в офісних, виробничих, складських приміщеннях і за місцем проживання зазначених осіб правоохоронцями виявлено та вилучено електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки інформації, а також 5600 тонн насіння соняшнику, 5785 тонн олії, 360 тонн шроту без документів про їх законному походження.

Загальна вартість вилученого - 10,5 мільйона доларів США (300 млн грн).

За даними деяких ЗМІ, мова може йти про торговельну мережу "Сільпо-фуд".

Зараз порушено кримінальну справу за статтею 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України в Миколаєві запобігла незаконному вивезенню авіаційного обладнання військового призначення в одну з країн Близького Сходу. Зловмисники намагалися приховати контрабандні деталі серед обладнання літака.