У Донецькій області викрили конвертаційний центр з оборотом 1,5 млрд гривень

Фото: вилучені печатки при обшуку (ssu.gov.ua)

В Донецькій області викрили діяльність конвертаційного центру. Його оборот досягав 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що група комерсантів у Слов'янську організувала центр для осуществлеия власних експортних операцій, у тому числі і незаконних, і надавали послуги з мінімізації податків для бізнесменів регіоні. Протягом 2019-20 років вони формували фіктивний податковий кредит через підконтрольні підприємства, підміняючи номенклатуру товарів і маніпулюючи податковою звітністю.

Через діяльність конвертаційного центру український бюджет недоотримав 300 мільйонів гривень із-за несплати податку на додану вартість.

У ході обшуків в офісі центру вилучили документацію, чернетки, майже 60 печаток фіктивних фірм. Проти угруповання порушено кримінальну справу за статтями "ухилення від сплати податків і зборів" і "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України.

Вчора повідомлялося, що правоохоронці запобігли вивезення з України деталей зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М". Їх хотіли вивезти в одну з країн Західної Азії.

Також співробітники Служби безпеки України в Закарпатті викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгорода.