В Україні викрили мережу ботоферм: виконували замовлення з РФ

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Діяльність ботоферм була спрямована на ескалацію конфлікту на Донбасі

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу ботоферм в Києві та чотирьох інших областях. Ботоферма поширювала фейки на замовлення з Росії, які були спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Наголошується, що можливості мережі дозволяли поширювати неправдиву інформацію від понад 10 тисяч ботів. При цьому організатори використовували не тільки облікові записи в соцмережах і е-мейли, але й електронні гаманці з підробленими персональними даними.

"Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські і європейські SIM-карти мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а в РФ також без сприяння з боку спецслужб", - повідомили в СБУ.

Обладнання ботоферм було розміщено за 12 адресами у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

"Виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні "вкидання", сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами", - розповіли в спецслужбі.

У рамках розслідування були проведені одночасні обшуки за всіма адресами ботоферм. Були вилучені докази причетності конкретних осіб до незаконної діяльності, в тому числі і понад 40 тисяч SIM-карт мобільних операторів.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України відзначили, що Росія навесні посилила інформаційні атаки щодо України та інших європейських країн.

Також РБК-Україна писало, що у лютому правоохоронці викрили російську мережу ботоферм, яка займалася підбурюванням протестних настроїв в Україні.

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Автор: Игорь Литвиненко