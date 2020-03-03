Росія посилила інформатаки в Україні та інших країнах Європи, - МЗС

Фото: Єгор Божок (УНІАН)

Інформатаки спрямовані на посилення позиції "русского мира"

Російська Федерація навесні посилила інформаційні атаки в відношенні України, а також інших європейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Єгора Божок "Укринформ".

За його словами, інформаційні атаки, спрямовані на посилення позиції "русского мира" напередодні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

"МЗС вже ідентифікував початок Російською Федерацією нової інформаційно-пропагандистської атаки, спрямованої на повернення на порядок денний концепції так званого "русского мира". Квінтесенцією цієї атаки будуть урочистості з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Кремль намагається максимально використати ці дні для того, щоб створити інформаційний привід для доведення валідності так званого "російського світу", - сказав Божко.

Як зазначили в МЗС, інформатака спрямована не тільки проти України, але і проти всього європейського регіону.

"Ми доповіли про це керівництву держави, попередили наших партнерів та внесли пропозиції щодо заходів реагування та протидії", - сказав дипломат.

Раніше РБК-Україна писало, що в лютому Служба безпеки України викрила діяльність російської мережі "ботоферм". "Ботоферми" поширювали в популярних соцмережах недостовірну інформацію про ситуацію в Україні і підбурювали протестні настрої серед населення.

Також повідомлялося, що Грузія звинуватила Росію в кібератаці на держоргани. Масштабна кібератака сталася в жовтні 2019 року.