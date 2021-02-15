Розслідування справ Майдану: у Раді хочуть заслухати генпрокурора Венедіктову

"Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати память героїв Небесної сотні... Хочу внести пропозицію: запросити цього тижня до Верховної ради генерального прокурора Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - підкреслила замглави Ради.

Нагадаємо, в кінці січня Європейський суд з прав людини виніс рішення у ряді справ щодо подій Революції Гідності. У рішенні йдеться про численні порушення прав людини й відповідальність держави Україна за смерть протестуючих.

Суд прийняв рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України й Воронцов та інші проти України.

Як писало РБК-Україна, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченко.

Відзначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років по тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".