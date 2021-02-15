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Розслідування справ Майдану: у Раді хочуть заслухати генпрокурора Венедіктову

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 11:26
Розслідування справ Майдану: у Раді хочуть заслухати генпрокурора Венедіктову Фото: Ірина Венедіктова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про хід розслідування справ Майдану.

Про це у ході години запитань до уряду заявила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

"Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати память героїв Небесної сотні... Хочу внести пропозицію: запросити цього тижня до Верховної ради генерального прокурора Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - підкреслила замглави Ради.

Нагадаємо, в кінці січня Європейський суд з прав людини виніс рішення у ряді справ щодо подій Революції Гідності. У рішенні йдеться про численні порушення прав людини й відповідальність держави Україна за смерть протестуючих.

Суд прийняв рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України й Воронцов та інші проти України.

Як писало РБК-Україна, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченко.

Відзначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років по тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

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