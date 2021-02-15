Розслідування справ Майдану: у Раді хочуть заслухати генпрокурора Венедіктову
У Верховній раді хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про хід розслідування справ Майдану.
"Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати память героїв Небесної сотні... Хочу внести пропозицію: запросити цього тижня до Верховної ради генерального прокурора Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - підкреслила замглави Ради.
Нагадаємо, в кінці січня Європейський суд з прав людини виніс рішення у ряді справ щодо подій Революції Гідності. У рішенні йдеться про численні порушення прав людини й відповідальність держави Україна за смерть протестуючих.
Суд прийняв рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України й Воронцов та інші проти України.
Як писало РБК-Україна, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченко.
Відзначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років по тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".