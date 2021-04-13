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Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 19:23
Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік Фото: закриття шкіл-інтернатів відклали ще на рік (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №5138-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 276 нардепів.

Торік Рада ухвалила закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік.

У профільному комітеті звертали увагу, що не всі засновники зважено підійшли до цього питання.

Закон передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

Нагадаємо, раніше комітет з питань освіти рекомендував ВР схвалити відповідний законопроект за основу та в цілому.

Як писало РБК-Україна, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалося відстрочення закриття шкіл-інтернатів.

Так, минулого травня в Україні через карантин закрили інтернати, а вихованців у терміновому порядку повернули в сім'ї, не перевіривши перед цим умови проживання, а в деяких випадках - навіть точну адресу.

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