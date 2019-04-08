ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні зростає рівень захворюваності на кір

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 16:23
В Україні зростає рівень захворюваності на кір
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За минулий тиждень на кір захворіли 2,25 тис. людей

У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ. 

Зазначається, що на минулому тижні на кір захворіли 2 250 українців, а з початку року - вже 37 328 людини. За цей час від ускладнень кору померло 14 людей.

"Вакцинація - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в повідомленні.

В Україні зростає рівень захворюваності на кір

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області запровадять надзвичайні заходи для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору серед дітей протягом найближчих місяців. За три місяці цього року у Хмельницькій області на кір захворіли 2778 людей. Це практично вдвічі більше ніж зареєстрованих випадків в регіоні за весь 2018 рік.

РБК-Україна писало, що з початку року на кір в Україні захворіли 35 тис. людей. Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні за тиждень (з 18 по 24 березня) в Україні від ускладнень після захворювання на кір померли чотири людини.

Рівень захворюваності на кір в Харківській області зріс У дитячому санаторії Бердянська зафіксовано спалах кору
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся