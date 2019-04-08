В Україні зростає рівень захворюваності на кір

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За минулий тиждень на кір захворіли 2,25 тис. людей

У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

Зазначається, що на минулому тижні на кір захворіли 2 250 українців, а з початку року - вже 37 328 людини. За цей час від ускладнень кору померло 14 людей.

"Вакцинація - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області запровадять надзвичайні заходи для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору серед дітей протягом найближчих місяців. За три місяці цього року у Хмельницькій області на кір захворіли 2778 людей. Це практично вдвічі більше ніж зареєстрованих випадків в регіоні за весь 2018 рік.

РБК-Україна писало, що з початку року на кір в Україні захворіли 35 тис. людей. Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні за тиждень (з 18 по 24 березня) в Україні від ускладнень після захворювання на кір померли чотири людини.