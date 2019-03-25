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За тиждень в Україні від кору померло 4 людини

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 15:22
За тиждень в Україні від кору померло 4 людини
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За тиждень на кір захворіли 2179 осіб

За тиждень рівень захворюваності на кір в Україні знову почав рости. Протягом 12-го тижня 2019 року від ускладнень хвороби померли чотири людини, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ протягом 12-го тижня 2019 на кір захворіли 2179 осіб - 1020 дорослих і 1159 дітей. Крім того, протягом тижня від ускладнень кору померли чотири людини.

У відомстві повідомили, що після декількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знов почав зростати. За оперативними даними найбільше нових випадків кору з 15 по 21 березня включно зареєстровано в Хмельницькій (207 хворих), Львівській (186), Київській (177), Рівненській (157), а також у Києві (203).

З початку року, з 28 грудня 2018 року до 12 березня 2019 року, на кір захворіли 32 939 осіб - 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померли 14 осіб.

Нагадаємо, з початку лютого у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору.

Всього протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. З початку 2019 року від ускладнень кору померло 11 осіб.

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