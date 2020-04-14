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В Україні зростає кількість заражених COVID-19: список областей

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Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей

Кількість заражених коронавірусом в Україні за добу збільшилась на 270 людей, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 200 випадків (8 одужали);
  • Волинська обл. - 80 випадків (3 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 71 випадок (8 одужали);
  • Донецька обл. - 12 випадків (1 одужав);
  • Житомирська обл. - 112 випадків;
  • Закарпатська обл. - 99 випадків (12 одужали);
  • Запорізька обл. - 89 випадків (11 одужали);
  • Івано-Франківська область - 332 випадки (16 одужали);
  • м. Київ - 551 випадок;
  • Київська обл. - 224 випадки (11 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 144 випадки;
  • Львівська обл. - 136 випадків (6 одужали);
  • Луганська обл. - 3 випадки;
  • Миколаївська обл. - 5 випадків;
  • Одеська обл. - 69 випадків;
  • Полтавська обл. - 26 випадків;
  • Рівненська обл. - 134 випадки (8 одужали);
  • Сумська обл. - 74 випадки (2 одужали);
  • Тернопільська обл. - 280 випадків (8 одужали);
  • Харківська обл. - 14 випадків;
  • Херсонська обл. - 34 випадки;
  • Хмельницька обл. - 22 випадки (3 одужали);
  • Черкаська обл. - 105 випадків (1 одужав);
  • Чернівецька обл. - 546 випадків (21 одужав);
  • Чернігівська обл. - 10 випадків.

Як повідомляється, усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 119 людей вже одужали.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області коронавірус підтвердили у матері та дитини, якій виповниться лише один рік.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

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