В Україні пройдуть два міжнародні змагання: які та коли
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна у 2023 році прийме чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду. Вперше в історії нашої держави ці змагання пройдуть в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту здобула право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на найвищому рівні", - заявив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський у розмові з президентом Міжнародного олімпійського комітету заявляв, що Україна хоче в майбутньому прийняти зимову Олімпіаду.