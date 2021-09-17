В Украине пройдут два международных соревнования: какие и когда
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина в 2023 году примет чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду. Впервые в истории нашего государства эти соревнования пройдут в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
"Рад сообщить, что Украина впервые в истории студенческого спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - заявил глава государства.
Напомним, Зеленский в разговоре с президентом Международного олимпийского комитета заявлял, что Украина хочет в будущем принять зимнюю Олимпиаду.