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В Украине пройдут два международных соревнования: какие и когда

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 21:28
В Украине пройдут два международных соревнования: какие и когда Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина в 2023 году примет чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду. Впервые в истории нашего государства эти соревнования пройдут в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Рад сообщить, что Украина впервые в истории студенческого спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский в разговоре с президентом Международного олимпийского комитета заявлял, что Украина хочет в будущем принять зимнюю Олимпиаду.

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