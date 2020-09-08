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Україна і Румунія створять робочу групу з питань енергетики

Бухарест, Вівторок 08 вересня 2020 11:19
Україна і Румунія створять робочу групу з питань енергетики
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна і Румунія створять робочу групу, яка буде займатися питанням енергетики. Зараз очікується початок комунікації між профільними міністерствами двох країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Бухарест, передає кореспондент РРБК-Україна.

"Ми вирішили створити робочу групу з питань енергетики, і з нетерпінням чекаємо, коли наші колеги з Міністерства енергетики почнуть докладну розмову", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив положення про спецобов'язки на ринку електроенергії.

До цього уряд істотно змінив правила на ринку електроенергії, дозволивши "Енергоатому" продавати на рику 40% своєї електроенергії.

Також повідомлялося, що в липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України склало 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Додамо, що також Україна і Румунія підписали угоду про зміцненні безпеки в Чорному морі.

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