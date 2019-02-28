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В Україні пройде операція "Мігрант"


Операція планується навесні 2019 року

На территории Украины весной 2019 года планируется проведение операции "Мигрант". Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По его словам, с1 марта по 31 мая 2019 года на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за выполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". Подготовительный этап операции "Мигрант" пройдет с 1 по 15 марта, а практический - с 16 марта до 31 мая.

Слободян рассказал, что основная цель операции является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания в Украине.

Напомним, с начала операции "Рубеж-2018" пограничники задержали 880 нарушителей государственной границы и пограничного режима. Кроме того, в ходе операции сотрудниками Госпогранслужбы было обнаружено более 1 тысячи потенциальных мигрантов и изъято более 1,05 миллиона пачек сигарет.

Также сообщалось, что пограничники с начала года обнаружили почти 700 разыскиваемых Интерполом лиц.

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