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У порту в Миколаєві зберігали аміачну селітру, її уже вивезли

Миколаїв, Четвер 06 серпня 2020 13:49
У порту в Миколаєві зберігали аміачну селітру, її уже вивезли
Фото: Миколаївський порт (portnikolaev.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Її вивезли ще в 2019 році

На території Миколаївського морського порту зберігалась аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. ЇЇ вивезення було завершено на початку 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба порту.

Залишки вантажу аміачної селітри в порту відсутні.

Зазначимо, в ЗМІ з'явилась інформація, що на території порту досі є ця речовина. Втім, її вже спростували.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Зазначимо, у Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті, країна буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з вибухом в Бейруті українська сторона готова надати всю необхідну допомогу Лівану, спеціальний загін рятувальників готовий вилетіти до країни в будь-який час.

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