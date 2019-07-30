В Україні проведуть конкурси на керівників обласних податкових

Фото: Сергій Верланов (yur-gazeta.com)

Конкурси проведуть у зв'язку зі створенням Державної податкової служби і реорганізації Державної служби фиксальной

Голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов заявив, що в Україні проведуть конкурси на посади керівників обласних органів ДПС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, таке рішення було прийнято у зв'язку зі створенням Державної податкової служби і реорганізації Державної фиксальной служби (ГФС).

До проведення конкурсів, виконувати обов'язки голів обласних податкових будуть заступники керівників територіальних органів Державної фіскальної служби. Зокрема, вони повинні створити окремі юридичні особи податкової служби в своїх областях.

"Ключові критерії відбору керівних кадрів досить чіткі і зрозумілі: бездоганна репутація, компетентність і професіоналізм, непричетність до корупції і відсутність кримінальних проваджень. Саме тому ми подали запити в правоохоронні органи про наявність розслідування, або будь-якого кримінального провадження стосовно кандидатур на керівні посади територіальних органів ДПС", - заявив Верланов.

Також він повідомив, що зараз у Державній податковій службі працює 400 осіб. Сама служба запрацює після того, як будуть створені її територіальні підрозділи, а уряд покладе на податкову функцію з адміністрування податків (забравши її у ГФС).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу україни та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

Крім того, 15 травня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення комісії з реорганізації Державної фіскальної служби.