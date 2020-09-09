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В Україні відсоток летальності від коронавірусу знизився майже на третину

Автор: Игорь Литвиненко

Україна має один з найнижчих відсотків летальності від коронавірусу в Європі. З квітня місяця в країні відсоток летальності знизився на 30%.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що зараз в Україні відсоток летальності становить 2,1%, тоді як у квітні він був 3%.

"У нас один з найнижчих відсотків в Європі. Більше того, якщо порівняти з початком квітня, він знизився майже на 30%. Це не просто цифри, а життя українців, які захворіли коронавірусом", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 2,5 тисяч нових випадків коронавірусу, 45 осіб померли. Всього в країні з початку пандемії захворіли понад 143 тисячі осіб, майже 3 тисячі з них померли.

При цьому за добу в країні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

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