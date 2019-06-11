В Україні пройшла хвиля мінувань

Вчора, 10 червня, до поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Facebook першого заступника голови Нацполиции В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, більшість повідомлень про замінування надходили з Росії.

"Вже можно сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з

поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою у вказаний часовий період, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - написав він.

У зв'язку з цим правоохоронці евакуйовували більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Нагадаємо, вчора поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Інформація не підтвердилась.

Також вчора невідомий повідомив про мінування станцій метро "Театральна" і "Золоті ворота". протягом деякого часу станції були закриті. Після перевірки з'ясувалося, що дзвінок про мінування було хибним.