ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Дії" ввели новий спосіб авторизації

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 13:59
У "Дії" ввели новий спосіб авторизації Фото: додаток "Дія" (facebook com diia gov ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство цифрових трансформацій запускає новий спосіб авторизації в додатку електронних сервісів "Дія". Тепер можна авторизуватися за допомогою ID-карти.

Про це в Facebook написав віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що зараз стартував бета-тест NFC-авторизації і технології PhotoID в додатку. З їх допомогою кожен українець зможе пройти авторизацію в "Дие", якщо у нього є ID-карти.

"Зараз в "Дії" доступна авторизація за допомогою системи Bank ID НБУ, додатків Приват24 і monobank. Бета-тестувальники з ID-картою, яким ще немає 18 років, або їх банк не підключений до системи Bank ID НБУ, отримають документи і послуги в "Дії". Обов'язково перевірте, чи є на вашому смартфоні NFC-модуль", - написав Федоров.

Віце-прем'єр додав, що з допомогою технології PhotoID можна підтвердити особу замість переавторизації.

"PhotoID достатньо, щоб продовжувати користуватися "Дією" без необхідності знову авторизуватися і ще раз додавати цифрові документи. Наприклад, свідоцтво про народження вашої дитини", - заявив він.

Поки послуга доступна для бета-тестувальників. Незабаром її планують зробити доступною для всіх.

Раніше РБК-Україна писало, що на сервісі "Дія" планують запустити електронний вступ до університетів.

Також повідомлялося, що з квітня в "Дії" планують запустити шість нових сервісів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство сервис Михайло Федоров дія
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні