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В Україні стався витік персональних даних військовослужбовців

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 20:41
В Україні стався витік персональних даних військовослужбовців
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Інформацію про військових поширює telegram-бот

В Україні виявили telegram-бот, який незаконно поширює персональні дані українських військовослужбовців. Бот містить файл з ПІБ, номерами військових частин, датами самовільного залишення військових частин щодо 6 907 військових.

Про це повідомляє Офіс українського омбудсмена.

Telegram-бота виявили у липні під час моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних.

Офіс омбудсмена відразу ж надіслав лист до СБУ та Нацполіції з проханням вжити заходів для його блокування, але станом на сьогодні telegram-бот продовжує поширювати інформацію.

У четвер, 6 серпня, поліція повідомила про відкриття кримінальної справи за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя. Санкція передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років.

Нагадаємо, раніше стався витік даних з сервісу Cloudflare, яким користуються українські державні органи для захисту від кібер-атак; СБУ перевірила витік та розповіла, чи загрожує він державній безпеці.

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