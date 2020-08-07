ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине произошла утечка персональных данных военнослужащих

Украина, Пятница 07 августа 2020 20:41
В Украине произошла утечка персональных данных военнослужащих
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Информацию о военных распространяет telegram-бот

В Украине обнаружили telegram-бот, который незаконно распространяет персональные данные украинских военнослужащих. Бот содержит файл с ФИО, номерами воинских частей, датами самовольного оставления воинских частей относительно 6 907 военных.

Об этом сообщает Офис украинского омбудсмена.

Telegram-бота обнаружили в июле во время мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных.

Офис омбудсмена сразу же направил письмо в СБУ и Нацполицию с просьбой принять меры для его блокировки, но по состоянию на сегодня telegram-бот продолжает распространять информацию.

В четверг, 6 августа, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее произошла утечка данных из сервиса Cloudflare, которым пользуются украинские государственные органы для защиты от кибер-атак; СБУ проверила утечку и рассказала, грозит ли она государственной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины утечка данныхвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь