Загрози немає: СБУ перевірила витік даних з сервісу Cloudflare

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Киберфахівці виявили, що IP-адреси веб ресурсів, які з'явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних

Служба безпеки України перевірила витік даних з Cloudflare. За даними відомства загрози для державних ресурсів немає.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, киберфахівці виявили, що IP-адреси веб ресурсів, які з'явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних - оприлюднені доменні імена доступні в мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

"Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, в тому числі для українських органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу Cloudflare.

Крім того, у травні хакери атакували бази даних банків, державних органів і водіїв служби перевезень, в результаті чого стався витік персональних даних українців.