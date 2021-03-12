В Україні прогнозують початок пожежонебезпечного періоду наприкінці березня

Такий прогноз озвучив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін з посиланням на дані Укргідрометцентру, передає прес-служба Кабміну .

"Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що за інформацією Гідрометцентру пожежний період цього року розпочнеться наприкінці березня, після сходження снігового покрову", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у квітні, травні та у вересні прогнозується формування тривалих періодів надзвичайно високої пожежної небезпеки в східних і південних областях, а влітку - по всій території України.

При цьому, за словами Чечоткіна, вже на сьогодні зафіксовано 660 випадків горіння трави та очерету на площі понад 400 га.