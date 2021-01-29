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Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 14:03
Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги". Документом пропонується Кабінету міністрів провести перевірки і створити реєстр будинків для літніх людей в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, уряд має забезпечити проведення перевірки додержання в пансіонатах правил пожежної безпеки, державних санітарних і будівельних норм, у тому числі по доступності маломобільних груп населення. Також уряд має забезпечити фактичне створення Реєстру постачальників і отримувачів соціальних послуг. Інформація з реєстру повинна бути доступна через державний портал "Дія".

Крім цього, Кабмін повинен у тримісячний строк підготувати та внести на розгляд Верховної ради законопроекти щодо вдосконалення системи соцпослуг.

Нагадаємо, раніше президент анонсував створення в Україні ринку соцпослуг.

Таку заяву він зробив після пожежі в харківському приватному будинку для літніх людей. Тоді в результаті трагедії загинули 16 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок соціальних послуг приватними надавачами в Україні знаходиться переважно в тіні.

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