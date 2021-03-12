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У Києві горів будинок для літніх людей, евакуювали 80 осіб

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 08:51
У Києві горів будинок для літніх людей, евакуювали 80 осіб Фото: пожежа в будинку для літніх людей в Києві (dsns.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві сталася пожежа в будинку для літніх людей. З будівлі евакуювали 80 осіб, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Займання сталося сьогодні вранці, 12 березня, о 5:51 в Подільському районі столиці по вулиці Лісозазахисна, 11-б. Загорілася покрівля будинку для людей похилого віку "Срібний вік".

Пожежу вдалося локалізувати о 6:55, ліквідувати - о 7:17.

"На об'єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ГСЧС і обслуговуючий персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 65 літніх людей та 15 осіб персоналу", - повідомили рятувальники.

До гасіння були залучені 35 осіб особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, в кінці січня в Харкові в результаті пожежі в нелегальному будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Згодом в країні почалися масштабні перевірки будинків для літніх людей.

Також президент Володимир Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей в Україні.

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