У Києві горів будинок для літніх людей, евакуювали 80 осіб

У Києві сталася пожежа в будинку для літніх людей. З будівлі евакуювали 80 осіб, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Займання сталося сьогодні вранці, 12 березня, о 5:51 в Подільському районі столиці по вулиці Лісозазахисна, 11-б. Загорілася покрівля будинку для людей похилого віку "Срібний вік".

Пожежу вдалося локалізувати о 6:55, ліквідувати - о 7:17.

"На об'єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ГСЧС і обслуговуючий персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 65 літніх людей та 15 осіб персоналу", - повідомили рятувальники.

До гасіння були залучені 35 осіб особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної техніки.