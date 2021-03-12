В Украине прогнозируют начало пожароопасного периода в конце марта

Пожарный период в Украине в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова.

Такой прогноз озвучил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает пресс-служба .

"Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле, мае и в сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом - по всей территории Украины.

При этом, по словам Чечеткина, уже на сегодня зафиксировано 660 случаев горения травы и камыша на площади свыше 400 га.