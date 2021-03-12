UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине прогнозируют начало пожароопасного периода в конце марта

Автор: Андрей Василюк

Пожарный период в Украине в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова.

Такой прогноз озвучил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает пресс-служба.

"Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле, мае и в сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом - по всей территории Украины.

При этом, по словам Чечеткина, уже на сегодня зафиксировано 660 случаев горения травы и камыша на площади свыше 400 га.

Напомним, сегодня, 12 марта, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что требует усилить ответственность местных властей за нарушение противопожарной безопасности.

Утром 12 марта в Киеве произошел пожар в доме для пожилых людей. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для людей пожилого возраста "Серебряный возраст".

Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.

В конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов для пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов для пожилых людей в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожар
Читайте также
По факту пожара в доме престарелых в Киеве открыли дело
Минрегион требует усилить ответственность за нарушения противопожарной безопасности
В Киеве горел дом престарелых, эвакуировали 80 человек
Прогноз погоды