В Украине прогнозируют начало пожароопасного периода в конце марта

Пожарный период в Украине в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова.
Такой прогноз озвучил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает пресс-служба.
"Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле, мае и в сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом - по всей территории Украины.
При этом, по словам Чечеткина, уже на сегодня зафиксировано 660 случаев горения травы и камыша на площади свыше 400 га.
Напомним, сегодня, 12 марта, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что требует усилить ответственность местных властей за нарушение противопожарной безопасности.
Утром 12 марта в Киеве произошел пожар в доме для пожилых людей. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.
Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для людей пожилого возраста "Серебряный возраст".
Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.
В конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов для пожилых людей.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов для пожилых людей в Украине.