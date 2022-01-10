В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату
Фото: в Україну йде значне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні цього тижня значно посиляться морози, подекуди вночі до -14. Таке похолодання очікується вже у середу, 12 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода 12 січня
В Україні
За даними синоптиків, стовпчики термометрів значно впадуть по всій країні. На сході йтиме сніг, а не решті територій - без істотних опадів.
Температура повітря у середу становитиме:
- у західних областях вдень -3 -10, а вночі -8 -14 градусів;
- на півночі країни -9 -11 градусів вдень, вночі -12 -14;
- у східних областях вдень -2 -6, а вночі -4 -7 градусів;
- на півдні країни -2 -5 градусів вдень, вночі -5 -8;
- у центральних областях вдень -6 -9, а вночі -11 -14 градусів.
В Києві
У столиці в середу також суттєво похолодає. Вдень морози вдарять до -9 -11, а вночі -12 -14.
Нагадаємо, крім цього, за інформацією КМДА, у столиці очікується різке похолодання сьогодні вночі. Так, морози вдарять до -15.