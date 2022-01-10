ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 січня 2022 13:30
В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде значне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні цього тижня значно посиляться морози, подекуди вночі до -14. Таке похолодання очікується вже у середу, 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода 12 січня

В Україні

За даними синоптиків, стовпчики термометрів значно впадуть по всій країні. На сході йтиме сніг, а не решті територій - без істотних опадів.

Температура повітря у середу становитиме:

  • у західних областях вдень -3 -10, а вночі -8 -14 градусів;
  • на півночі країни -9 -11 градусів вдень, вночі -12 -14;
  • у східних областях вдень -2 -6, а вночі -4 -7 градусів;
  • на півдні країни -2 -5 градусів вдень, вночі -5 -8;
  • у центральних областях вдень -6 -9, а вночі -11 -14 градусів.

В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату

В Києві

У столиці в середу також суттєво похолодає. Вдень морози вдарять до -9 -11, а вночі -12 -14.

В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату

Нагадаємо, крім цього, за інформацією КМДА, у столиці очікується різке похолодання сьогодні вночі. Так, морози вдарять до -15.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Банки почали видавати пластикові картки
Тисяча за вакцинацію. Банки почали видавати пластикові картки
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року