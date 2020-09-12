В Україні продовжують купатися у водоймах у вересні: рятувальники назвали кількість жертв

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В Україні продовжують купатися у водоймах, попри закінчення літа. На це вплинула тепла погода в більшості областей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з початку вересня двоє неповнолітніх потонули під час купання.

"Тепла погода в більшості областей сприяє тому, що діти продовжують відвідувати водойми. Часто навіть без супроводу і відома дорослих. Як наслідок - з початку вересня у водоймах України потонуло двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку серпня у водоймах потонули понад 120 людей. Врятувати вдалося понад 65 осіб. Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.