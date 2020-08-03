З початку року в Україні потонули майже 800 людей

Фото: людина тоне (flickr)

З них - 80 дітей

З початку 2020 року в Україні на водоймах потонули приблизно 800 людей. При цьому врятували 250 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об’єктах України від початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти. Врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей", - інформує відомство.

У ДСНС зазначають, що, за даними статистики, громадяни, нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя своїх дітей.

"Адже дорослі, у першу чергу, відповідальні за те, аби малеча була поінформована та навчена правилам безпеки, зокрема, біля водойм... У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!" - закликають рятувальники.

Нагадаємо, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про можливе зростання нещасних випадків на воді з-за погодних умов і нехтування правилами безпеки. Тільки в липні в Україні потонули понад 200 осіб.

Як писало РБК-Україна, з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталася через грубі порушення правил безпеки.