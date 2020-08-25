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В Україні хочуть заборонити в'їзд для громадян із країн "червоної зони"

Україна, Вівторок 25 серпня 2020 14:52
В Україні хочуть заборонити в'їзд для громадян із країн "червоної зони"
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Заборона на в'їзд не буде стосуватися водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій

В Україні хочуть ввести заборону на в'їзд для громадян із країн "червоної зони". Український уряд розпочав розробку регламенту заборони.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Заборона планують вводити на 30 днів. При цьому вона не торкнеться водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

"На нараді зазначалося, що в світі також спостерігається зростання показників захворюваності COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в "червону зону" епідемії, строком на 30 днів", - повідомили в Офісі президента.

Зазначимо, зараз в списку країн "червоної зони" України входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть продовжити карантин до 1 листопада у зв'язку з негативною динамікою нових випадків коронавіруса.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих збільшилася до понад 108 тисяч.

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