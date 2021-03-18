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В Україні прищепили від COVID-19 ще майже 10 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробили ще 9831 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували понад 80 тисяч осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Так, станом на 18 березня першу дозу вакцини отримали 81 754 осіб. Ще один чоловік отримав вже дві дози.

Найбільше щеплень за вчора провели в Києві - 880, а за весь період вакцинації в Донецькій області - 6904.

У порівнянні з попереднім днем в Україні зробили на 8 щеплень від COVID менше. Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.

Зазначимо, вчора повідомлялося, що Чернівецька область готується до початку другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу. В області почали складати списки людей старше 80 років.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 15 053 нових випадки COVID-19. Це максимум з початку року. При цьому в Києві, Житомирській і Львівській областях підтвердили більше тисячі нових заражень.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує зростання захворюваності COVID в країні до кінця квітня.

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Новини України вакцинаціявакцина від коронавірусуКоронавірус
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