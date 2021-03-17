В Україні вакцинували від COVID ще 9840 особи, одній людині ввели другу дозу
В Україні зробили щеплення від коронавірусу ще 9840 людям. Також з'явилась перша людина, яка отримала дві дози вакцини.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Як повідомляється, від початку кампанії щеплено 71 923 особи.
"9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи", - йдеться у повідомленні.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, а найменша - у Житомирській області.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область - 480 щеплень;
- Волинська область - 130 щеплень;
- Дніпропетровська область - 390 щеплень;
- Донецька область - 640 щеплень;
- Житомирська область - 170 щеплень;
- Закарпатська область - 160 щеплень;
- Запорізька область - 250 щеплень;
- Івано-Франківська область - 610 щеплень;
- Київська область - 440 щеплень;
- Кіровоградська область - 240 щеплень;
- Луганська область - 460 щеплень;
- Львівська область - 590 щеплень;
- м. Київ - 840 щеплень;
- Миколаївська область - 270 щеплень;
- Одеська область - 450 щеплень;
- Полтавська область - 470 щеплень;
- Рівненська область - 260 щеплень;
- Сумська область - 340 щеплень;
- Тернопільська область - 600 щеплень;
- Харківська область - 370 щеплень;
- Херсонська область - 700 щеплень;
- Хмельницька область - 280 щеплень;
- Чернівецька область - 190 щеплень;
- Чернігівська область - 340 щеплень;
- Черкаська область - 170 щеплень.
Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що в Україні можуть вакцинувати 14 тисяч осіб в день. Поки вийшли на показник понад 9 тисяч щеплених.
Також Степанов розповів, чи було зафіксовано в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.