ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

​​В Україні вакцинували від COVID ще 9840 особи, одній людині ввели другу дозу

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 09:48
​​В Україні вакцинували від COVID ще 9840 особи, одній людині ввели другу дозу Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зробили щеплення від коронавірусу ще 9840 людям. Також з'явилась перша людина, яка отримала дві дози вакцини.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як повідомляється, від початку кампанії щеплено 71 923 особи.

"​​9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи", - йдеться у повідомленні.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, а найменша - у Житомирській області.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область - 480 щеплень;
  • Волинська область - 130 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 390 щеплень;
  • Донецька область - 640 щеплень;
  • Житомирська область - 170 щеплень;
  • Закарпатська область - 160 щеплень;
  • Запорізька область - 250 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 610 щеплень;
  • Київська область - 440 щеплень;
  • Кіровоградська область - 240 щеплень;
  • Луганська область - 460 щеплень;
  • Львівська область - 590 щеплень;
  • м. Київ - 840 щеплень;
  • Миколаївська область - 270 щеплень;
  • Одеська область - 450 щеплень;
  • Полтавська область - 470 щеплень;
  • Рівненська область - 260 щеплень;
  • Сумська область - 340 щеплень;
  • Тернопільська область - 600 щеплень;
  • Харківська область - 370 щеплень;
  • Херсонська область - 700 щеплень;
  • Хмельницька область - 280 щеплень;
  • Чернівецька область - 190 щеплень;
  • Чернігівська область - 340 щеплень;
  • Черкаська область - 170 щеплень.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що в Україні можуть вакцинувати 14 тисяч осіб в день. Поки вийшли на показник понад 9 тисяч щеплених.

Також Степанов розповів, чи було зафіксовано в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація
NEWS
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік