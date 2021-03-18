В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек

Так, по состоянию на 18 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человек. Еще один человек получил уже две дозы.

Больше всего прививок за вчера провели в Киеве - 880, а за весь период вакцинации в Донецкой области - 6904.

По сравнению с предыдущим днем в Украине сделали на 8 прививок от COVID меньше. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.