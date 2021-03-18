UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали еще 9831 прививку от коронавируса. С начала кампании вакцинировали более 80 тысяч человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, по состоянию на 18 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человек. Еще один человек получил уже две дозы.

Больше всего прививок за вчера провели в Киеве - 880, а за весь период вакцинации в Донецкой области - 6904.

По сравнению с предыдущим днем в Украине сделали на 8 прививок от COVID меньше. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.

Отметим, вчера сообщалось, что Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения против коронавируса. В области начали составлять списки людей старше 80 лет.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года. При этом в Киеве, Житомирской и Львовской областях подтвердили более тысячи новых заражений.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID в стране до конца апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинациявакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
Киев завтра может ужесточить карантин из-за ситуации с COVID
Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны"
Прогноз погоды